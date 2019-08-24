Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 28 yaşındaki Erdal E'yi ilçede gözaltına aldı.

Erdal E'nin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ve 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Erdal E, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA