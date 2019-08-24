Türkiye
Konya'da 28 suçtan aranan hükümlü yakalandı
24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:49 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:51
Konya'nın Ereğli ilçesinde hakkında 28 suçtan 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 28 yaşındaki Erdal E'yi ilçede gözaltına aldı.
Erdal E'nin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi, ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ve 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Erdal E, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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