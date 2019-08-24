Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklada, PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Hastaneye sevk edilen asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Bölgede operasyonlara devam ediyor.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kaynak: TRT Haber