Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesine operasyon düzenlendi.

Bölgede tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rwOZ0tNwea — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2019

Kaynak: TRT Haber