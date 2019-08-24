İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri operasyon icra etti.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber