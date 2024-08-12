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Türkiye
AA 12.08.2024 17:14

Konya ve Kütahya'da orman yangını

Konya ve Kütahya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konya ve Kütahya'da orman yangını
[Fotograf: AA]

Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Konya'daki yangına müdahale sürüyor

Gökçeyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilgın Belediyesi ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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