Konya ve Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Konya'daki yangına müdahale sürüyor

Gökçeyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilgın Belediyesi ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.