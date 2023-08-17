Kontrollü yıkım kontrolden çıktı: 14 aile mağdur oldu

Onikişubat ilçesinin Karamanlı Mahallesi'nde bulunan sitede iki bloktan biri ağır hasar aldı.

İncelemeler sonucu ağır hasar alan bloğun yıkımına karar verildi.

Apartman sakinlerinin iddiasına göre, tedbirsiz yıkım sonucu ağır hasar alan blok 14 ailenin yaşadığı diğer bloğun üzerine devrildi.

"Bina direkt bizim binanın üzerine devrildi"

Meydana gelen yıkım olayı sonrası az hasarlı binalarının ağır hasar aldığını ifade eden Cennet Gürsoy, "İki bloktan oluşan Asilhan Sitesi'nde yaşıyorduk. B Blok ağır hasarlı, A blok hafif hasarlıydı. B Blok yıkım kararı 11 Haziran'da çıktı. Daha kimseye haber verilmeden, herhangi bildiri yapılmadan yıkıma başlanmış. Binanın bizim taraftaki kısmı zayıftı zaten. Taşıyıcı kolona vurulduktan sonra bina direkt bizim binanın üzerine devrildi. Güvenlik şeridi oluşturulmadan tedbirsiz şekilde evimizin üzerine yıktılar" sözlerini kullandı.

"14 aileyi perişan ettiler"

Mağdur olduklarını belirten Neslihan Gökkaya ise, "Düzensizce ve ihmalkârca bir yıkımla burada 14 aileyi perişan ettiler. İki aydır bu yıktıkları binayı dahi kaldırmadılar" dedi.