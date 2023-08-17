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Türkiye
AA 17.08.2023 11:11

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tarihi eserleri Eyüpsultan'da evlerinde ve araçlarında sakladıkları belirlendi.

Fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin bir kısmını metro çıkışında yakaladı. Zanlıların üzerlerinde çok sayıda Roma dönemine ait obje ele geçirildi.

Ekipler, takibe alınan şüphelilerden 2'sinin özel bir araçla İstanbul Havalimanı istikametine gittiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler durdurdukları araçtaki 2 kişiyi gözaltına alırken, yaptıkları aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş vaziyette çok sayıda tarihi eser buldu.

Tarihi eserler İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edildi

Operasyonlarda ele geçirilen Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1204 sikke, 18 altın ve bronz takı, 2 madalyon, 4 ok ucu, 151 obje, 4 heykel, timsah başı ve derisi, İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Tarihi Eser
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