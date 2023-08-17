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Türkiye
İHA 17.08.2023 10:49

Trafikte makas atan sürücüye 9 bin 951 lira ceza

İstanbul Bağcılar'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 951 lira ceza uygulandı.

Trafikte makas atan sürücüye 9 bin 951 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Basın Ekspres yolunda makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerini sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği belirlenen sürücü M.C.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak" ve "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 9 bin 951 lira ceza verildi.

Üçüncü kez ihlal yapınca sürücü belgesi iptal edildi

Aday sürücü olduğu anlaşılan M.C.K'nin 2 yıl içerisinde üçüncü kez hız ihlali yaptığı gerekçesiyle sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi.

Sürücü M.C.K. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak Güneşli Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

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