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Türkiye
AA 17.08.2023 10:28

İstanbul'da kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

İstanbul Küçükçekmece'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

İstanbul'da kumar oynatılan iş yeri mühürlendi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadığı belirlenen G.A., D.F.K., F.N., M.Y.K., T.S., D.A., F.Y. ile iş yeri sahibi M.B.O. yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 465 oyun pulu, 1 milyon 470 bin lira ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince süresiz mühürlendi, kumar oynadığı tespit edilen kişilere 28 bin 560 lira idari para cezası verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi M.B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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