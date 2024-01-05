Kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin motoru koptu

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Tekirdağ'daki görev yerinden izne ayrılıp, İnegöl'deki ailesini ziyarete gelmek üzere yola çıkan sürücü Suat A. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savrulup yol kenarındaki ağaca çarptı.

Ağaca çarpan otomobilin motoru kopup yola fırlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Suat A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Suat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.