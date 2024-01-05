Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.01.2024 04:41

Kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin motoru koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin motoru koptu. Kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin motoru koptu

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Tekirdağ'daki görev yerinden izne ayrılıp, İnegöl'deki ailesini ziyarete gelmek üzere yola çıkan sürücü Suat A. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savrulup yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin motoru koptu

Ağaca çarpan otomobilin motoru kopup yola fırlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Suat A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Suat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da asayiş uygulaması: 718 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:24
ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı
05:14
Epstein dava dosyalarının ikinci bölümü kamuoyuna açıklandı
04:59
Pendik'te doğal gaz borusu patladı: 2 katlı bina tahliye edildi
04:38
İstanbul'da asayiş uygulaması: 718 gözaltı
04:35
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
04:39
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde sel meydana geldi
Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde sel meydana geldi
FOTO FOKUS
Ürdün, Gazze'deki hastaneye paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdı
Ürdün, Gazze'deki hastaneye paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ