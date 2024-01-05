Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.01.2024 02:42

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Gebze ve Gölcük ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 15 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 304 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.G, S.K. ve Ö.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ile E.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.

ETİKETLER
Kocaeli Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:24
ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı
05:14
Epstein dava dosyalarının ikinci bölümü kamuoyuna açıklandı
04:59
Pendik'te doğal gaz borusu patladı: 2 katlı bina tahliye edildi
04:44
Kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin motoru koptu
04:38
İstanbul'da asayiş uygulaması: 718 gözaltı
04:35
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde sel meydana geldi
Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde sel meydana geldi
FOTO FOKUS
Ürdün, Gazze'deki hastaneye paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdı
Ürdün, Gazze'deki hastaneye paraşütle tıbbi malzeme ulaştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ