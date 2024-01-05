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Türkiye
DHA 05.01.2024 02:22

Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı

Yalova'da oto kiralama dükkanından 3 milyon TL değerinde otomobil çalan şüpheli, polis ekiplerince Zonguldak'ta araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yalova'dan çaldığı 3 milyon TL'lik otomobille Zonguldak'ta yakalandı

Olay, dün gece 03.00 sıralarında Merkez Fatih Caddesi üzerinde bulunun bir oto kiralama dükkanında meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; dükkanın etrafında bir süre dolaşan şüpheli, eline aldığı demir parçasıyla iş yerinin cam kapısının kilidini zorlayıp, kırdı.

Ardından beden gücüyle ittirdiği kapıyı aralayıp, dükkana giren şüpheli, iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobilin anahtarını aramaya başladı. Anahtarı bulan şüpheli, park halinde bulunan 3 milyon TL değerindeki otomobili çalıştırarak hızla uzaklaştı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahipleri, iş yerinin önüne park ettikleri otomobili göremeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Düzce üzerinden Zonguldak'a geldiği belirlenen şüphelinin bulunduğu otomobili Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) tespit etti. Şüpheli, otomobil ile birlikte Alaplı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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