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Türkiye
DHA 05.01.2024 01:17

Kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi aracını polislerin üzerine sürdü

Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, olaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari aracıyla çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi aracını polislerin üzerine sürdü
[Fotograf: DHA]

İş yeri sahibi Günay Servet Ö. ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kavgayı ayırıp tarafları sakinleştirdi.

Günay Servet Ö.'nün, olay yerinden uzaklaşırken hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu polis memuru Şahin K. yaralandı.

Kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi aracını polislerin üzerine sürdü

Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Günay Servet K., polis merkezine götürüldü.

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