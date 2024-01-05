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Türkiye
DHA 05.01.2024 03:43

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasin A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yasin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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