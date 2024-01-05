Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasin A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yasin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.