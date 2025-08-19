Açık 22.4ºC Ankara
AA, İHA 19.08.2025 00:50

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine düştü

Kayseri'nin Talas ilçesinde müstakil evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine düştü

Kayseri'nin Talas ilçesinde C.B. yönetimindeki otomobil, Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil evin bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

"Deprem gibi bir şeydi"

Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürüldü.

Olay sırasında evde bulunan ev sahibi ise, "Deprem gibi bir şeydi" dedi.

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine düştü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

