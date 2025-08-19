Kontrolden çıkan araç evin bahçesine düştü

Kayseri'nin Talas ilçesinde C.B. yönetimindeki otomobil, Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil evin bahçesine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürüldü.
Olay sırasında evde bulunan ev sahibi ise, "Deprem gibi bir şeydi" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı