Ankara
AA 18.08.2025 21:44

İzmir açıklarında lastik bottan düşen 4 düzensiz göçmen öldü

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen grubunu taşıyan lastik bottan denize düşen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2'si ekiplerce kurtarıldı.

İzmir açıklarında lastik bottan düşen 4 düzensiz göçmen öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan detaylı mülakat neticesinde kaybolan başka düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.

Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
