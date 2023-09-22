Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 22.09.2023 07:15

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 4 ölü

İstanbul Bahçelievler’de seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 4 ölü
[Fotograf: İHA]

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje çıktı ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tersi yönüne döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların da yardıma koştuğu kazada 4 kişi otomobilde sıkıştı.

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 4 ölü

Hurdaya dönen otomobilde 4 kişi öldü

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 4 ölü

Otomobilde 2 silah bulundu

Toplamda 4 kişinin öldüğü kazada otomobilde yapılan incelemelerde 2 silahın bulunduğu öğrenildi.

Kazayı gördüğünü söyleyen taksi şoförü Cihan Altun, “Araba çok hızlı bir şekilde Zeytinburnu tarafından geliyordu. Direksiyon hâkimiyetini kaybederek duvara vurdu. Biz de vatandaş olarak gelip hemen baktık bir şey yapabiliyor muyuz diye. Bir şey yapamadık. Dört kişi vardı arabada. Araba şu köşeye vurup ters döndü. Birini ambulansla hastaneye kaldırdılar, üçü de zaten gördüğünüz gibi burada” dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil adeta paramparça olurken polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Erzincan'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:39
İspanya'da farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene 18 ay hapis cezası
07:24
Polonya'dan Ukrayna'ya veto: Milyarlarca dolara satın aldığımız silahlarımızı devredemeyiz
07:11
Erzincan'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
07:03
Elazığ'da 384 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
06:37
Ünlü yazarlar ChatGPT'ye dava açtı: Kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık
06:17
Hindistan ile Kanada arasondaki gerilim artıyor
Ermenistan'da sokaklar karıştı: Protestocular gözaltına alındı
Ermenistan'da sokaklar karıştı: Protestocular gözaltına alındı
FOTO FOKUS
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ