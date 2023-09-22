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Türkiye
İHA 22.09.2023 05:13

Kadıköy’de otomobil hafif ticari araca çarpıp takla attı: 4 yaralı

İstanbul Kadıköy’de otomobil hafif ticari araca çarpıp takla attı. Kaza 4 kişi yaralandı.

Kadıköy’de otomobil hafif ticari araca çarpıp takla attı: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

E-5 kara yolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde, M.İ. yönetimindeki otomobil, hafif ticari araca çarptı, ardından takla atarak savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil içindeki M.İ., B.D., E.F. ve E.U. kaza sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerinde ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle trafiği yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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