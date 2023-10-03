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Türkiye
TRT Haber 03.10.2023 15:00

Konteyner kentte kurutmalık telaşı

Biberler kurutuldu, salçalar hazırlandı... 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Hatay’da konteyner kentte kalan vatandaşlar geleneklerini sürdürüyor. Bölge halkı her yıl olduğu gibi kışa hazırlık için domates, biber, patlıcan ve dolmalıkları kurutmaya başladı.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Çağrı Erdener
Çağrı Erdener
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Okuma süresi

Kimi depremde hayatını kaybeden annesinin ya da bir yakınının geçen yaz yaptığı kışlık kurutmalık ve salçalara bakıp ağladı. Kiminin yaptığı turşuları, kurutmalıkları enkazda kaldı. 

Bu yıl 'kurutmalık' için evlerinin 'damı' balkonlarının korkulukları yok ama 'umutları' var... Konteyner kentte her şeye rağmen hayata tutunan insanların 'kurutmalık' telaşı var.  Depremzedeler bu yıl 'kış aşları' için konteyner kentte birbirlerine destek oluyor. 

Domates, biber, patlıcan ve salçalar konteyner kentteki evlerin önünde masaların üzerine seriliyor. Dolmalıklarsa pencere korkuluklarına asılıyor. 

Depremzedeler böylece hem geleneği yaşatıyorlar hem de kışa hazırlık yapıyor.

Konteyner kentte kurutmalık telaşı

"Biz böyle alışmışız"

"Yer miyiz yemez miyiz Allah bilir" diye başlıyor cümleler...  Depremzede Emire Subaşı, hayatın devam ettiğini, zorluklara rağmen geleneklerini sürdürdüklerini anlattı. 

Biz böyle alışmışız. Yapraktan başlarız. Sonra incir gelir, salça gelir, turşu gelir. Ben 10 yaşımdan beri böyle şeyler yapıyorum. Sürekli yapıyoruz. Engel yok, insan yapacaksa her yerde yapar. Hayat bir şekilde devam edecek.

Konteyner kentte kurutmalık telaşı

Arzu Kuş da "Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor" diyor. Nazmiye Atar ise daha önce çok daha fazla yaptıklarını anlattı.

Şimdi az yaptık önceden daha çok yapardık. Yiyeceğiz yemeyeceğiz Allah bilir. Geçen sene yaptık hiç yiyemedik. Allah herkese yardımcı olsun.

 
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