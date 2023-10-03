Konteyner kentte kurutmalık telaşı

Kimi depremde hayatını kaybeden annesinin ya da bir yakınının geçen yaz yaptığı kışlık kurutmalık ve salçalara bakıp ağladı. Kiminin yaptığı turşuları, kurutmalıkları enkazda kaldı.
Bu yıl 'kurutmalık' için evlerinin 'damı' balkonlarının korkulukları yok ama 'umutları' var... Konteyner kentte her şeye rağmen hayata tutunan insanların 'kurutmalık' telaşı var. Depremzedeler bu yıl 'kış aşları' için konteyner kentte birbirlerine destek oluyor.
Domates, biber, patlıcan ve salçalar konteyner kentteki evlerin önünde masaların üzerine seriliyor. Dolmalıklarsa pencere korkuluklarına asılıyor.
Depremzedeler böylece hem geleneği yaşatıyorlar hem de kışa hazırlık yapıyor.
"Biz böyle alışmışız"
"Yer miyiz yemez miyiz Allah bilir" diye başlıyor cümleler... Depremzede Emire Subaşı, hayatın devam ettiğini, zorluklara rağmen geleneklerini sürdürdüklerini anlattı.