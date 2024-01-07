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Türkiye
DHA 07.01.2024 15:00

Komşular arasında yüksek aidat kavgası çıktı

Zonguldak'ta 'yüksek aidat' nedeniyle binada oturanlar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Komşular arasında yüksek aidat kavgası çıktı
[Fotograf: DHA]

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Toplantı için bir araya gelen binada oturanlar arasında 'yüksek aidat' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile komşular tekme-tokat birbirine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis güçlükle tarafları ayırırken, kavga sırasında S.T., M.D. N.A., A.Ç. ve S.Ö. ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. 5 kişi tedavi sonrası taburcu olurken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

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