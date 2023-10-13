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Türkiye
İHA 13.10.2023 02:21

Komşular arasında demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan demir çubuklu kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralanırken 5 kişi ise gözaltına alındı.

Komşular arasında demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Adıyaman Merkez Yeni Mahalle yakınlarında bulunan konteyner kentte kalan iki komşu arasında tartışma çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir çubukların kullanıldığı kavgada Fatma G., ile Ali G., yaralandı.

Demir çubuk darbeleriyle yaralanan Ali G., ile darp neticesinde yaralanan Fatma G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kavgaya karıştığı belirtilen 5 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen Adıyaman Vali Yardımcısı Onur Çevik, konuyla ilgili bilgi aldı. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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