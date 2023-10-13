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Türkiye
DHA 13.10.2023 01:19

Depremzede aileden fazla ücret alan taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden Kayseri'ye gelmek isteyen depremzede aileyi fahiş fiyatla, 8 bin TL'ye taşıdığı iddia edilen taksi şoförü Ahmet O. için 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Depremzede aileden fazla ücret alan taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Andırın ilçesinde oturan A.Y. ile o dönem resmi nikahlı eşi olan M.A.A., Kayseri'ye gitmek istedi.

İddiaya göre; A.Y., 9 Şubat'ta taksi şoförü Ahmet O. ile 8 bin TL vererek, Kayseri'ye gitmek için anlaştı.

Kayseri'ye gelen çift, daha sonra taksicinin kendilerinden fahiş fiyat aldıklarını öğrenince, durumu polise bildirdi.

Ücret en fazla 6 bin 108 lira olabilir

Şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında taksi ücretinin en fazla 6 bin 108 TL olabileceği tespit edildi.

Ahmet O. hakkında 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlarda yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

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Kahramanmaraş Kayseri Taksi
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