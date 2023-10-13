Depremzede aileden fazla ücret alan taksiciye 10 yıla kadar hapis istemi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Andırın ilçesinde oturan A.Y. ile o dönem resmi nikahlı eşi olan M.A.A., Kayseri'ye gitmek istedi.

İddiaya göre; A.Y., 9 Şubat'ta taksi şoförü Ahmet O. ile 8 bin TL vererek, Kayseri'ye gitmek için anlaştı.

Kayseri'ye gelen çift, daha sonra taksicinin kendilerinden fahiş fiyat aldıklarını öğrenince, durumu polise bildirdi.

Ücret en fazla 6 bin 108 lira olabilir

Şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında taksi ücretinin en fazla 6 bin 108 TL olabileceği tespit edildi.

Ahmet O. hakkında 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlarda yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.