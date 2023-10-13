Düzce'de zehir taciri 2 şüpheliye gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, 3 suç kaydı bulunan F.B. ile 5 suç kaydı bulunan Y.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 179 adet fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B. ile Y.Y. isimli şüpheliler işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.