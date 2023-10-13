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Türkiye
İHA 13.10.2023 00:40

Düzce'de zehir taciri 2 şüpheliye gözaltı

Düzce'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde ise çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de zehir taciri 2 şüpheliye gözaltı
[AA (Arşiv)]

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, 3 suç kaydı bulunan F.B. ile 5 suç kaydı bulunan Y.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 179 adet fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B. ile Y.Y. isimli şüpheliler işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

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