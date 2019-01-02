Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de iç güvenlik operasyonuna katılan Mehmetçik'in kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede zor şartlardaki operasyonuna dair fotoğraflarını paylaştı.
Hakkâri kırsalı.— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Ocak 2019
Kar kalınlığı 2 metreden fazla.
Hava sıcaklığı -15 derece.
Ağırlık 25-30 kg.
Komandolar operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor... pic.twitter.com/LOg2IGQCqC
Üzerlerindeki 25-30 kiloluk teçhizatla operasyonlara katılan komandolar, sıfırın altında 15 dereceye ulaşan soğuk havaya da aldırmıyor.
Kötü hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Kaynak: AA