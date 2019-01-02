Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği bilgisine ulaştı.

Adresleri tespit eden ekipler, geçen pazar ve pazartesi günleri, Bursa merkez, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında bu kişilere Bursa'da ev bulduğu öğrenilen kişinin de bulunduğu belirtildi.

Sahte kimlikler ele geçirildi

Gözaltına alınan Fransız vatandaşı iki kadının, bu ülke tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandıkları ortaya çıktı. Bu kadınların üzerine Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.

Başka bir şüphelinin de Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı ileri sürüldü. Söz konusu zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerden 5'inin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderileceği kaydedildi.

Diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA