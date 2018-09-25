Komandolardan 3 bin metrede operasyon

Güvenlik güçleri Hakkari Yüksekova kırsalındaki Buzul Dağları'nda operasyonlarını sürdürüyor.

Komandolar 3 bin 715 metre rakımda düzenledikleri operasyonda, bölücü terör örgütü PKK üyelerinin kullandığı çok sayıda sığınak ve barınak ile buralara yerleştirilen yaşam malzemeleri buldu.

Operasyon nedeniyle teröristlerin bölgeden yemeklerini dahi bırakarak kaçtıkları belirlenirken, bir kısım mağaraların tünellerle birbirine bağlandığı tespit edildi.

Örgüt yöneticileri birbirine düştü

Söz konusu barınak ve mağaralarla yaşam malzemelerini imha eden güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, operasyonlar sonucu örgütün hareket imkanının gittikçe azaldığını ve terör örgütünün Kandil’deki elebaşları dahil, sözde yönetici durumdaki teröristlerin örgüte sözlerini geçirememeye başladığını ifade etti.

Bölücü terör örgütünden kopuşların arttığı, birçok teröristin örgütten kaçtığı belirtilirken terör örgütü içindeki kavgalar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Teröristlerin ifadelerinde ise, taciz ve tecavüzle infazların her geçen gün arttığı bilgisine yer verildiğini belirtildi.

Kaynak: AA