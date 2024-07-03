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Türkiye
DHA 03.07.2024 10:27

Komandolar yangın nöbetinde

Türkiye'nin en büyük orman alanına sahip kenti Antalya'da sıklaşan orman yangınlarına karşı, jandarma komandolar sahaya indi. Komandolar, 24 saat boyunca hassas burunlu köpeklerle ormanda devriye görevi yapıyor.

Komandolar yangın nöbetinde

Türkiye'de 1 milyon 177 bin 241 hektar ile en fazla ormanın bulunduğu Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangını alarmı sürüyor.

2023 yılında 171 yangında 200 hektar, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 30 yangında 60 hektar alanın zarar gördüğü Antalya'da tedbirler artırıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gözetleme kulelerinde 24 saat duman gözcülüğü yapıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar olan 640 kilometrelik sahil şeridindeki ormanlarda olası yangın başlangıcında erken müdahalede bulunmak için İHA gün boyu devriye uçuşu yapıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Cam atıkları da topluyorlar

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komandolar ise tam teçhizat ormanlarda devriye görevine başladı. Ormanın derinliklerine kadar inen jandarma komandolara, ormancılar eşlik ediyor. Devriye görevi yapan ekipler, yangın çıkarma riski oluşturan cam şişe gibi atıkları da alandan uzaklaştırıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hassas burunlar devriyede

Orman yangınlarında kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilen hassas burunlu yangın tespit köpekleri de Antalya İl Jandarma Komutanlığı asayiş birimleri tarafından alan taramada kullanılıyor. Komandoların Kemer ilçesinde gerçekleştirdiği arazi taramasında 'Zeytin' isimli yangın tespit köpeği de görev alıyor. Askeri birlik, gece de ormanlarda kamp kurarak sabaha kadar gözcülük yapıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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