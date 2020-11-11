Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'nde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Mevlana Mahallesi 859 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki Ercan Gezgin'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
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