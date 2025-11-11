Az Bulutlu 17.7ºC Ankara
AA 11.11.2025 12:08

Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlı adliyede

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlı adliyede

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İş yeri sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ve zanlılar G.G., G.B., H.E., A.O.A., O.Y., Ö.A., G.D. ile A.O. güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarıldı.

Kocaeli'de fabrika yangını: 11 gözaltı
Kocaeli'de fabrika yangını: 11 gözaltı

Vardiya amirleri ve zanlıların kaçmasına yardımcı olduğu belirlenenlerin de arasında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Gebze Adliyesi'ne götürülecek.

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir ile kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

