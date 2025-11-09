Kocaeli'de fabrika yangını: 11 gözaltı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Tunç açıklamasında şunları ifade etti:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Fabrikada yangın

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir ve kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.