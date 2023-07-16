Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.07.2023 10:53

Kocaeli'de yakalanan 138 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor

Kocaeli'de yapılan operasyonlarda yakalanan 138 düzensiz göçmen, Afganistan'a gönderilmek üzere otobüslerle Cengiz Topel Havalimanı'na götürülüyor.

Kocaeli'de yakalanan 138 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor
[Fotograf: AA]

Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 138 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde tamamlanan işlemlerinin ardından kolluk kuvvetlerinin gözetiminde otobüslere bindirilerek, Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen, güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından charter sefer ile Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderilecek.

Bugün yapılacak charter sefer ile birlikte yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 2 bin 688 olacak. 2017 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 18 bin 95 olduğu bildirildi. 

ETİKETLER
Kocaeli Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da sahte altın operasyonunda 10 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
12:10
Giresun'a otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
12:03
Müzekart fiyatları bu yıl da sabit tutuldu
11:48
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
11:52
Mehmetçik Düzce'deki selde su altında kalan köyün yardımına koştu
11:47
Türkiye'den yılın ilk yarısında 452,8 milyon dolarlık turunçgil ihraç edildi
Yaralı bulunan yavru "Bambi"ler tedavilerinin ardından doğaya salınacak
Yaralı bulunan yavru "Bambi"ler tedavilerinin ardından doğaya salınacak
FOTO FOKUS
Türk havacılığına ilham veren pilot: Vecihi Hürkuş
Türk havacılığına ilham veren pilot: Vecihi Hürkuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ