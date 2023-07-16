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Türkiye
AA 16.07.2023 10:04

Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altında

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı. Toplam 110 hektar alan zarar görürken yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altında

Dereköy köyündeki Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.10'da yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine 9 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 19 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 personel ile Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler müdahale etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gece görüş özelliğine sahip helikopterler de müdahale etti

Ekip sayısının artırılması için diğer bölgelerden gelen araçlar GESTAŞ AŞ'nin ek seferi ile adaya ulaştırılırken havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliğine sahip helikopterler müdahaleye devam etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu 16 saatte kontrol altına alınan yangında, 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar bozuk arazi olmak üzere toplam 110 hektar alan zarar gördü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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