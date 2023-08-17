Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde yangın

TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın kontrol altında

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TRT Haber yayınında, yangının sebebinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir yerde çıktığını belirten Vali Yavuz, "Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.