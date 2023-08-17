Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde yangın

TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
Yangın kontrol altında
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TRT Haber yayınında, yangının sebebinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.
Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir yerde çıktığını belirten Vali Yavuz, "Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde çıkan orman yangını.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2023
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Yangın hizmet birimlerimizden uzakta, herhangi bir etkilenme durumu söz konusu değil. pic.twitter.com/GxnKaxjqBP