Şehit Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Van'dan hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, memleketi İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Burak Can Güngör için daha sonra mahalle mezarlığında tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Buradaki törene, şehidin babası Feyyaz, annesi Nevriye, eşi Büşra Güngör ve yakınları ile Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Güngör'ün naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan şehidin 10 aylık kızının olduğu öğrenildi.