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Türkiye
AA 17.08.2023 17:00

Şehit Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Van'da görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

Şehit Güngör son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Van'dan hava yoluyla Adana'ya getirilen şehidin naaşı, memleketi İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Burak Can Güngör için daha sonra mahalle mezarlığında tören düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Buradaki törene, şehidin babası Feyyaz, annesi Nevriye, eşi Büşra Güngör ve yakınları ile Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Güngör'ün naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan şehidin 10 aylık kızının olduğu öğrenildi.

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