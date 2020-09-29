Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, borçluların yazılı olduğu 9 ajanda ve 5 kağıt, 105 içi doldurulmuş senet, 35 boş senet, 1 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 2 banka dekontu, 10 gram esrar, 30 çek, 2 yeni tarihli tapu, 1 boş senet koçanı, 6 doldurulmuş senet koçanı, 2 satış sözleşmesi ile 100 bin lira ele geçirildi.