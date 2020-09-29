Yatağan ilçesinin Gevenez mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Yakındaki yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi karadan müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba gösterildi.

[Fotoğraf: AA]

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan, 3 hektar tarım arazisi, kullanılmayan bazı eski evler ile samanlık zarar gördü.