Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre deprem saat 14.22 sıralarında Ereğli ilçeside 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelede göre olumsuz bir durum yaşanmadı.