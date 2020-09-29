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Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Konya'da merkez üssü Ereğli ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre deprem saat 14.22 sıralarında Ereğli ilçeside 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.
7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelede göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
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