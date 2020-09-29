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Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan minibüste 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda yer aldığı belirlenen S.C. gözaltına alındı.
S.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bitlis düzensiz göçmenSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:01
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