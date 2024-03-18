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Türkiye
TRT Haber 18.03.2024 16:04

Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada sanayi tüpü patladı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki fabrikada bilinmeyen nedenle sanayi tüpü patladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, patlama bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği ifade edildi. 

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 kişinin patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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