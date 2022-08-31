Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de sağanak etkili: Sokaklar dereye döndü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kocaeli’de bir anda etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar yağışın etkisiyle göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurda zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda bir anda sularının dolması nedeniyle trafik yavaşladı, araçlar mahsur kaldı.
Etiketler: Kocaeli Sağanak Hava Durumu
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