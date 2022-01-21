Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde eğitime 2 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerde eğitime 2 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağması beklenen kar, Kocaeli’de etkisini göstermeye başladı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava şartları, buzlanma ve don olayları nedeniyle kent genelinde hizmet veren rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerin faaliyetlerine hafta sonu ara verilmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.
Yetkililer de yola çıkacak vatandaşları, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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