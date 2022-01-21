Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da hastaların yardımına askeri helikopter koştu
[FotoğraF. AA]
Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle Çermik ilçesinde mahsur kalan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.
Diyarbakır’ın Çermik İlçesinde yaşayan 37 haftalık hamile Nailenur Rüya Kayabaşı ile 16 yaşındaki Fatma Arslan'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan ilçeye iniş yaptı.
Kayabaşı ve Arslan, jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alındı.
Bu sırada bir jandarma personeli, hamile kadına üşümemesi için kendi montunu verirken, 112 Acil Sağlık personeli de çocuğa kabanını giydirdi.
Hamile kadın ve Fatma Arslan, helikopterle Diyarbakır’daki hastanelere ulaştırıldı.
Etiketler: Ambulans Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı Kar Yağışı
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