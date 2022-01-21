Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikanın depo kısmının çatısı, kar yağışı nedeniyle çöktü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile çatısı çöken fabrikada incelemede bulundu.

Gül, buradaki konuşmasında fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Kış boyunca yağan karı biz bir günde yaşadık"

Can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle bir çökme yaşanmış. Çok şükür can kaybı yok. Depoda bulunan malzemelerin başka yere aktarılmasına ilişkin çalışmamız devam ediyor. Kış boyunca yağan karı biz bir günde yaşadık. Lütfen mecbur olmadıkça trafiğe çıkmasın vatandaşlarımız. Trafiğe çıkacaksa lütfen kış lastiği ve zincir taksınlar."

[Fotoğraf: AA]

"Ekip olarak sahadayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Şahin, "Bugün sahada mağdur olan vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Burası yani OSB şehrin can damarı bizim için çok önemli. Bu fabrikamızın ambalaj kısmında çökme olmuş çok şükür can kaybı yok. Bize düşen bir şey varsa yerinde incelemeye geldik. Ekip olarak sahadayız" ifadesini kullandı.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yok"

Şimşek de OSB'de an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

Sadece bir fabrikanın depo kısmında bir çökmenin meydana geldiğini dile getiren Şimşek, "Karın yağdığı ilk gün 2-3 saat bir ulaşım sıkıntımız oldu. Şu anda sanayicilerimizin bir sıkıntısı yok. İşçiler rahat bir şekilde gidip geliyor" dedi.