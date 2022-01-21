Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malzeme taşıyan yük asansörünün zinciri koptu: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda malzeme taşıyan yük asansörü düştü. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde bir kozmetik firmasına malzeme taşındığı sırada yük asansörünün zinciri aniden koptu.
Kazada, yük asansöründeki 3 kişi ile taşınan malzemelerin üzerine düştüğü 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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