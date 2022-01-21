33 yaşındaki Hemşire Ömür Erez, çalıştığı aile sağlığı merkezinde, Rahmi Uygun tarafından silahla öldürülmüştü. Saldırgan Bağcılar'da yakalanarak işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

İlk ifadesinde, hemşireyi kendisine olan borcunu ödemediğini için öldürdüğünü söyledi.

Uygun, tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine girdi.

"Teklifini reddettiği için rahatsız ettiği" iddiası

Hayatını kaybeden Ömür Erez ise, çevresindekilere ilişki teklifini reddettiği için Rahmi Uygun'un kendisini rahatsız ettiğini söylemişti.

Uygun'un daha önceden kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi bir çok suçtan kaydının olduğu belirlendi.