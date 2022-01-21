Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'da aile sağlığı merkezinde hemşire olan Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklanarak cezaevine gönderildi.
33 yaşındaki Hemşire Ömür Erez, çalıştığı aile sağlığı merkezinde, Rahmi Uygun tarafından silahla öldürülmüştü. Saldırgan Bağcılar'da yakalanarak işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
İlk ifadesinde, hemşireyi kendisine olan borcunu ödemediğini için öldürdüğünü söyledi.
Uygun, tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine girdi.
"Teklifini reddettiği için rahatsız ettiği" iddiası
Hayatını kaybeden Ömür Erez ise, çevresindekilere ilişki teklifini reddettiği için Rahmi Uygun'un kendisini rahatsız ettiğini söylemişti.
Uygun'un daha önceden kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi bir çok suçtan kaydının olduğu belirlendi.
Etiketler: Son Dakika Sağlık Çalışanları Kadına Şiddet
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