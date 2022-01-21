Türkiye bir süredir sert kış koşullarının etkisinde. Özellikle sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor.

Ağır kış koşulları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) uyarılarına devam ediyor.

EGM, sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sürücülere şu uyarılar yapıldı:

*Sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanmaya özen gösterin.

*Araç takip mesafenizi karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırın.

*Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı.

*Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin.