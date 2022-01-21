Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağması beklenen kar, Kocaeli’de etkisini göstermeye başladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava şartları, buzlanma ve don olayları nedeniyle kent genelinde hizmet veren rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerin faaliyetlerine hafta sonu ara verilmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Yetkililer de yola çıkacak vatandaşları, yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak cumartesi ve pazar günleri il genelindeki halk eğitim merkezlerindeki kurslara 2 gün ara verilmesi, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin gerekli planlamaları yaparak kamu hizmetinin aksatılmasına mahal vermeyecek şekilde engelli ve hamilelerin idari izinli sayılması kararı verildiği aktarıldı.

Ayrıca özel bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamilelerin de izinli sayılması uygun görüldü.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitime 17 Ocak'tan bu yana ara verilirken aynı süre içinde kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılmıştı.