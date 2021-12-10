Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "silahla yaralama", "çek-senet tahsilatı", "tehdit" ve benzeri suçların şüphelisi 16 kişi yakalandı.





Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 125 fişek, 33 kartuş, 1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.