Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Kocaeli'de 'Pitbull' çetesine operasyon: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde ‘Dağlı Kardeşler’ ve ‘Pitbull Çetesi’ adı altında örgütlenen çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "silahla yaralama", "çek-senet tahsilatı", "tehdit" ve benzeri suçların şüphelisi 16 kişi yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 125 fişek, 33 kartuş, 1 boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Kocaeli Suç Örgütü
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