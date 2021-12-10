Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Diyarbakır’da yoğun sis, 4 gündür etkisini sürdürüyor.
Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.
[Fotoğraf: İHA]
Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İzmir uçak seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildi.
Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.
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