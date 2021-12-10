Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yasa dışı bahis operasyonunda 7 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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